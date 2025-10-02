Хвосты в шоке: Россиянам придётся работать ещё больше ради корма для кошек и собак

Стоимость кормов для домашних животных в России значительно увеличилась в течение последнего года, причём наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте влажных кормов для кошек. Соответствующие данные приводит сервис мониторинга цен «Ценозавр» в исследовании, с которым ознакомилось издание «Постньюс».

Согласно статистике, цена на влажный корм для кошек весом 85 грамм достигла 37,3 рубля, продемонстрировав увеличение на 15,6% за год. Сухой корм для кошек подорожал на 3,5%, достигнув стоимости 263,6 рубля за 400-граммовую упаковку.

Также отмечен рост цен на продукцию для собак — сухой корм теперь стоит в среднем 252,3 рубля за 600 грамм, а влажный — 32,4 рубля за 85 грамм. Корма для грызунов и птиц подорожали на 17% и 9,8% соответственно.

Ранее сообщалось, что за годовой период в России отметили значительный рост цен на крупы, составивший в среднем 12-13%. Наибольшее увеличение стоимости зафиксировано у овсянки — на 22,4%, достигнув цены 82,2 рубля за упаковку 800 г. Рис подорожал на 13,2%, до 154,2 рубля за аналогичную фасовку, тогда как пшено продемонстрировало минимальный прирост всего в 2,9%, составив 71,3 рубля за упаковку.