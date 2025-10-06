Россияне бросились скупать чучела белок в качестве подарка близким

У россиян наметился необычный тренд — они покупают чучела белок в подарок для близких. Такие товары доступны на популярных маркетплейсах. В этом лично убедился корреспондент Life.ru, изучив кучу карточек и объявлений.

Цены разные. Но в основном предложения стартуют от 5000 рублей. Если верить информации от продавцов, нетривиальные презенты быстро раскупают. Считается, что такой элемент декора подойдёт тем, кто любит дикую природу. А ещё говорят, что они органично смотрятся в любой обстановке.

Ранее Life.ru рассказывал о другой удивительной моде наших соотечественников — россияне ринулись скупать камни и ухаживать за ними, как за домашними питомцами. «Камневладельцы» выделяют несколько плюсов по сравнению с «классическими» домашними животными: они не вызывают аллергических реакций и очень неприхотливы в вопросе ухода.