Не шумит и не линяет: Россияне ринулись скупать камни под видом питомцев

Россияне массово начали покупать камни, позиционирующиеся как альтернатива домашним питомцам. По данным источников Life.ru, продажи странного аксессуара с приходом осенней хандры выросли на 22%.





Такие «питомцы» позиционируются как альтернатива кошкам и собакам для людей с аллергией. В комплект часто входят «домики» в виде лежанки или гнезда, поводки, бантики, смешные шапочки и даже «корм».

Психологи разделились во мнениях относительно нового тренда. Они видят в нём потенциал для взрослых, воспринимающих покупку камня как забавную игру. Однако, они выражают опасения по поводу его влияния на детей.

«Неокрепшая психика и бурная фантазия склонны к объективизации, и в некоторых случаях это может обернуться травмой для ребёнка», — предупреждают специалисты.

