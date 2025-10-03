Не шумит и не линяет: Россияне ринулись скупать камни под видом питомцев
В России на 22% выросли продажи камней-питомцев с наступлением осенней хандры
Обложка © Скриншот карточки товара
Россияне массово начали покупать камни, позиционирующиеся как альтернатива домашним питомцам. По данным источников Life.ru, продажи странного аксессуара с приходом осенней хандры выросли на 22%.
Такие «питомцы» позиционируются как альтернатива кошкам и собакам для людей с аллергией. В комплект часто входят «домики» в виде лежанки или гнезда, поводки, бантики, смешные шапочки и даже «корм».
Психологи разделились во мнениях относительно нового тренда. Они видят в нём потенциал для взрослых, воспринимающих покупку камня как забавную игру. Однако, они выражают опасения по поводу его влияния на детей.
«Неокрепшая психика и бурная фантазия склонны к объективизации, и в некоторых случаях это может обернуться травмой для ребёнка», — предупреждают специалисты.
