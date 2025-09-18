«Удел маргиналов»: В России предложили запретить продажу «магических» трав

В России предложили запретить продажу «магических» трав, доступных в онлайн-продаже для проведения «заговоров», «обрядов» и «чёрной магии». С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. В беседе с Life.ru он объяснил, что подобные товары могут содержать непроверенные и потенциально опасные вещества.

Давно пора навести порядок в этой сфере. Мы наблюдаем вопиющую ситуацию, когда под вывеской «магических» атрибутов может продаваться что угодно. В этих непонятных посылках может находиться как запрещённая наркотическая трава, так и растения, занесённые в Красную книгу, сбор и оборот которых строго регламентированы. Это создаёт прямую угрозу как для здоровья наших граждан, так и для экологической безопасности страны. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

По словам депутата, открытая продажа таких товаров «легализует деятельность, которая всегда находилась на грани и раньше была уделом маргиналов». Иванов считает, что сама «магия» ненормальна для нашего общества.

«Раньше разного рода бабки-гадалки и колдуны хотя бы прятались, осознавая свою антисоциальную деятельность. Сейчас же их «товары» легально размещены на крупнейших торговых площадках, доступны в один клик, их рекламируют и продают тысячами. Это поощряет мракобесие и размывает традиционные духовно-нравственные ценности», — добавил он.

Иванов призвал разработать и принять законодательные меры, которые обяжут интернет-площадки нести ответственность за подобный товар и полностью запретят его реализацию в открытом доступе.