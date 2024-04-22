Священник рассказал, каких предметов не должно быть в доме у верующего человека

По-настоящему верующий человек не должен иметь дома ничего связанного с оккультизмом, магией, — словом, со всем тем, что можно отнести к врагам Христа. Об этом рассказал священник Владислав Береговой каналу "Святые места" на "Дзене".

"Дух Божий не будет жить в тех домах, где есть языческие статуэтки, всякие подковы, домовые, какие-то ведьмочки, из Чехии привезённые, в общем, всё то, что вы считаете оберегами и амулетами", — перечислил представитель Церкви.

По словам Берегового, если человек закладывает глубокие смыслы в такие предметы, то уже они становятся "его Богом", будь то домовёнок, сувенирный веник или "глаз Фатимы", которые "чуть ли не в каждом доме висят после путешествия в Турцию". Священник рассказал, что, когда его приглашают освящать квартиру, он просит вынести языческие обереги и амулеты из помещения и нередко сталкивается с отказом. Тогда ему приходится объяснять хозяевам жилища, что усидеть на двух стульях не получится.