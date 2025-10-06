Как скажется появление «‎страшных картинок» на чипсах и газировке: Разбор маркетолога

Маркировки чипсов и газированных напитков как опасных для здоровья продуктов не отразится на продажах этих вредных продуков, считает предприниматель и маркетолог Денис Федоренко. Он объяснил, что бизнес работает прежде всего с эмоциями и продаёт ощущения удовольствия или расслабления.

Федоренко провёл параллель с маркировкой табачных изделий, которая изначально была направлена на устранение романтического ореола вокруг курения.

«В своё время маркировка и устрашающие фотографии на пачках сигарет появились, чтобы снять ореол романтики и иллюзии «безвредности» — ведь когда-то табак активно продавали как символ успеха и даже здоровья», — напомнил эксперт «Постньюс».

По его мнению, вместо страшных картинок следует формировать новую идеологию потребления, поскольку существующие меры слабо влияют на сознательный выбор потребителей. Он заметил, что система маркировки будет включать три цветовых категории, указывающих на степень опасности продукта.

Напомним, член Общественной палаты Владислав Гриб выступил с инициативой о введении специальной маркировки для чипсов и газированных напитков, аналогичной предупреждающим меткам на табачной и алкогольной продукции. Врач-диетолог предложила комплекс дополнительных мер, включая повышение цен, изменение дизайна упаковок на менее привлекательный и ограничение выкладки продукции в кассовых зонах магазинов.