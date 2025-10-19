Россияне массово едут встречать Новый год в Китай после отмены виз

После отмены визового режима между Россией и Китаем спрос на новогодние туры в Поднебесную вырос на 30% и продолжает увеличиваться. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные туроператоров.

Согласно информации РСТ (российский союз туриндустрии), Китай занимает лидирующие позиции среди международных направлений для празднования Нового года, составляя 35-40% от всех ранних бронирований.

Российские туристы выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, стоимость которого начинается от 125 тысяч рублей с учётом перелёта, так и экскурсионные программы по разным городам страны ценой свыше 250 тысяч рублей. Туроператоры отмечают разнообразие предлагаемых маршрутов, включая авторские туры с посещением городов и достопримечательностей.

Напомним, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России. Соответствующее решение было объявлено Министерством иностранных дел КНР на фоне переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.