Россияне массово едут встречать Новый год в Китай после отмены виз
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hung Chung Chih
После отмены визового режима между Россией и Китаем спрос на новогодние туры в Поднебесную вырос на 30% и продолжает увеличиваться. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные туроператоров.
Согласно информации РСТ (российский союз туриндустрии), Китай занимает лидирующие позиции среди международных направлений для празднования Нового года, составляя 35-40% от всех ранних бронирований.
Российские туристы выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, стоимость которого начинается от 125 тысяч рублей с учётом перелёта, так и экскурсионные программы по разным городам страны ценой свыше 250 тысяч рублей. Туроператоры отмечают разнообразие предлагаемых маршрутов, включая авторские туры с посещением городов и достопримечательностей.
Напомним, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России. Соответствующее решение было объявлено Министерством иностранных дел КНР на фоне переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.