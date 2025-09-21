Самый лёгкий торт СССР: «Карельский столетний» на сковородке — рецепт от наших бабушек

В Советском Союзе знали, как испечь вкусный торт. И производство было налажено. Иногда это были дефицитные шедевры, которые выдавали по карточкам. Например, «Татарстан». Ещё реже — самые нежные торты во всём СССР, рецепты которых охранял КГБ. Но это фабричные и ресторанные десерты. А на какие кондитерские хитрости полагались обычные советские хозяйки? Мы узнали об одной из них. Пошаговый рецепт публиковался в настольной книге любой женщины из СССР. Это книга Розы Фёдоровны Никольской «Карельская кухня». Та самая, советская, с красной обложкой. Оттуда мы узнали, как готовить легендарный торт «Карельский столетний».

Северная легенда: как появился торт «Карельский столетний»

История советского торта «Карельский столетний». Почему он так называется, чем полюбился жителям Карельской АССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OlgaBombologna

Рецепт торта «Карельский столетний» был опубликован в первом издании книги «Карельская кухня» от 1986 года. Её написала советский этнограф и кандидат исторических наук Роза Фёдоровна Никольская (урождённая Тароева). Исследовательница культуры карелов родилась в 1927 году в семье карелов-людиков. Её папа Фёдор Тароев впоследствии стал министром сельского хозяйства Карелии. А Роза посвятила жизнь науке, исследованию быта и культуры своего народа. Первая редакция «Карельской кухни» — её вторая книга, первой стала «Русско-карельские культурные связи (по данным материальной культуры)», научная работа 1965 года. Именно в 1986 году впервые увидел свет рецепт, который, судя по названию, карельские хозяйки придумали ещё в XIX веке. Сочетание сладкой сметаны с ягодной кислинкой — характерная для этого народа кулинарная черта.

За что «Карельский столетний» так любили хозяйки СССР

Торт «Карельский столетний» быстро стал популярен среди карельских женщин. Мы помним, что фабричные советские торты частенько приходилось «выбивать» по блату или же покупать по карточкам. Они были дефицитом. Зато книга «Карельская кухня» всегда была под рукой, за сметаной необязательно было ехать в Петрозаводск, а ягоды летом росли буквально под ногами. Отличительной чертой были коржи: их можно было запечь в духовке, а можно было просто пожарить на сковородке. И это было даже проще и вкуснее. Неудивительно, что «Карельский столетний» высоко оценили не только хозяйки Севера, но и другие гражданки СССР.

Рецепт из СССР: как приготовить торт «Карельский столетний»

Как приготовить советский торт «Карельский столетний» по оригинальному рецепту наших бабушек? Фото © Shutterstock / FOTODOM / marcin jucha

Приготовить оригинальный «Карельский столетний» торт в наше время так же легко, как и в СССР. Вам даже необязательно пользоваться духовкой. Коржи можно пожарить на сковороде, от этого они станут даже вкуснее и не будут пузыриться. И это будет тот самый десерт, который вам готовила бабушка в карельской деревне. Сладкая сметана, лёгкая кислинка лесных ягод — ничего лишнего.

Ингредиенты для торта «Карельский столетний»

Ингредиенты для коржей: 250 г сметаны;

150 г сахарного песка;

175 г муки;

1 яйцо;

7 г соды (погашенной в уксусе);

2 г соли. Для крема: 250 г сметаны;

200 г сахарного песка. Для начинки: 100 г брусничного варенья;

100 г клюквенного варенья.

Пошаговый рецепт торта «Карельский столетний»

Пошаговый рецепт советского торта «Карельский столетний». Рецепт карельского торта с фото. Фото © Freepik

Приготовление торта «Карельский столетний» представляется предельно простым. Главное — правильно испечь или же пожарить коржи. Они для этого торта должны быть тонкие, но в то же время прочные. С начинкой и приготовлением крема справится даже ребёнок. Но коржи — дело для опытной хозяйки. Важно проследить за их состоянием во время обжарки либо запекания в духовке. Напоминаем, что на сковородке коржики получаются вкуснее!

Приготовление основы для коржей: Перемешайте в одной миске сметану, яйцо, сахар и соль.

Загасите соду и вмешайте в смесь.

Просейте муку, постепенно частями вмешивайте её в содержимое миски. Консистенция: мягкое, эластичное тесто, немного липнет к руке, но держит форму.

Дайте тесту отдохнуть на 10 минут под плёнкой.

Скатайте тесто в жгут, разделите на 12 частей.

Каждую часть скатайте в шар.

Раскатайте каждый шарик на подпылённой мукой поверхности до размера тарелки. Приготовление крема: Смешайте 250 г сметаны с 200 г сахарного песка.

Разотрите получившуюся смесь.

Жарка коржей на сковороде: Разогрейте блинную сковороду на среднем огне без масла.

Переложите раскатанный корж на сковороду. Через 30 секунд он будет пузыриться.

Приподнимите корж лопаткой, ждите, пока подрумянится.

Переверните корж, допекайте ещё от 30 до 60 секунд.

Альтернативный метод: две тарелки. Переложите пропечённый с одной стороны корж на одну тарелку, накройте второй, переверните, верните на сковороду. Выпечка коржей в духовке: Разогрейте духовку до 180 °C.

Переложите корж на пергамент.

Часто наколите вилкой.

Выпекайте 5 минут до светло-золотистого цвета.

Сборка торта:

Положите на блюдо первый корж. Промажьте его кремом, тонким слоем. Положите второй корж. Промажьте его тонким слоем варенья. Чередуйте слои до конца. Покройте кремом верх и бока торта. Накройте гнётом (тарелкой) и оставьте на час. Заверните торт в пергамент и оставьте на ночь в холодильнике для пропитки. Перед подачей можете украсить торт ягодами голубики или морошки.

Вариации рецепта торта «Карельский столетний»

Как приготовить советский торт «Карельский столетний»: какие ягоды использовать, как лучше печь корж? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena.Katkova

«Карельский столетний» — это советский торт, рецепт которого уходит корнями в глубину веков — в народную кулинарию карелов. Его можно готовить в разных вариациях. Можно использовать брусничное и клюквенное варенья по отдельности. Можно для торта заготовить варенье из голубики или морошки. Подойдёт любая ягода, которую можно найти в Карелии. А можно и вовсе обойтись без варенья — просто сделать из ягод пюре. Можно поэкспериментировать и вместо пюре просто немного подраздавить цельные ягоды голубики. Старайтесь выбирать самые спелые!