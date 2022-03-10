Эти имена носят женщины, которые станут худшими матерями

Ольга

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Восточнославянское имя с сильной энергетикой, оно наделяет обладательницу стальным характером, целеустремлённостью, умением быстро понимать суть вещей и после разъяснять их простым языком. С такими качествами Ольга может стать прекрасным учителем или личным наставником, но вот в плане материнства она не очень способная. Для того чтобы стать хорошей мамой, Ольге не хватает чуткости и мягкосердечности.

Наталия

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И хотя это имя с латыни переводится как "родная", с материнством у Наталии складывается обычно не очень. В приоритете в первую очередь заботы о быте, потом о муже и только после о ребёнке, если он вообще в семье имеется. Наталия может стать прекрасной хранительницей домашнего очага, если выберет себе подходящего избранника, но как мать часто слишком безответственная и инфантильная.

Оксана

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Обладательницы этого имени с раннего детства показывают себя как личностей независимых, смелых и своевольных. Оксанам обычно трудно подстраиваться под других, потому как они согласны прислушиваться только к тем людям, кто смог завоевать их уважение. Из-за чего матерями обладательницы этого имени обычно становятся жёсткими, чрезмерно строгими и неласковыми.

Инна

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