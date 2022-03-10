Эти имена носят женщины, которые станут худшими матерями
Перед тем как дать имя дочке, подумайте, на какие жизненные испытания вы её обрекаете. Носительницы следующих имён станут не самыми лучшими мамами для своих детей.
Ольга
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Восточнославянское имя с сильной энергетикой, оно наделяет обладательницу стальным характером, целеустремлённостью, умением быстро понимать суть вещей и после разъяснять их простым языком. С такими качествами Ольга может стать прекрасным учителем или личным наставником, но вот в плане материнства она не очень способная. Для того чтобы стать хорошей мамой, Ольге не хватает чуткости и мягкосердечности.
Наталия
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И хотя это имя с латыни переводится как "родная", с материнством у Наталии складывается обычно не очень. В приоритете в первую очередь заботы о быте, потом о муже и только после о ребёнке, если он вообще в семье имеется. Наталия может стать прекрасной хранительницей домашнего очага, если выберет себе подходящего избранника, но как мать часто слишком безответственная и инфантильная.
Оксана
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Обладательницы этого имени с раннего детства показывают себя как личностей независимых, смелых и своевольных. Оксанам обычно трудно подстраиваться под других, потому как они согласны прислушиваться только к тем людям, кто смог завоевать их уважение. Из-за чего матерями обладательницы этого имени обычно становятся жёсткими, чрезмерно строгими и неласковыми.
Инна
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Греческая форма этого имени звучит как одна из вариаций Иштар — богини плотской любви. Из чего следует, что любовницей Инна будет одной из лучших. А вот как мать не очень. Обладательницы этого имени слишком активные и энергичные, им нравится изучать всё новое. А ещё Инны часто меняют мужчин, из-за чего в воспитании детей тоже могут возникнуть трудности.
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