Кронштадт превращается из города-заповедника в шумный туристический курорт

Кронштадт превращается из тихого города-заповедника в шумный туристический курорт, заявил глава Кронштадтского района Олег Довганюк. Он отметил, что остров Котлин привлекает множество гостей даже после пандемии.

По словам главы администрации, прежде всего людей волнует транспортная доступность. Есть жалобы на пробки и то, что все дворы и улицы забиты машинами гостей, рассказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник". В связи с этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занялся вопросами развития улично-дорожной сети Кронштадта. Предположительно, проектирование закончится в этом году, а строительство начнётся уже в начале следующего.

"Из федерального бюджета выделено более трёх миллиардов рублей на реконструкцию путепроводной развязки на въезде в Кронштадт. Это федеральный объект. Идёт проектирование, оно закончится в этом году", — уточнил Довганюк.

Глава Кронштадтского района добавил, что проектов много, но "вместе с профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга, федеральными ведомствами и при поддержке жителей мы их выполним".