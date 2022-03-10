Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР
Как сообщили в МИД республики, стороны, в частности, поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Абхазия установила дипломатические отношения с Луганской Народной Республикой (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД. Напомним, что накануне Абхазия также установила дипотношения и с Донецкой Народной Республикой.
"В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и Луганской Народной Республикой", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Абхазия и ЛНР поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ранее Лайф писал, что МИД Абхазии поддержал действия России по защите Донбасса. В Сухуме отметили, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.
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