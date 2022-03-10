Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР

Абхазия установила дипломатические отношения с Луганской Народной Республикой (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД. Напомним, что накануне Абхазия также установила дипотношения и с Донецкой Народной Республикой.

"В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и Луганской Народной Республикой", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Абхазия и ЛНР поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.