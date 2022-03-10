МО РФ: США изучали в лабораториях Украины распространение инфекций мигрирующими птицами

Целью проекта UP-4, который разрабатывался в американских биолабораториях на Украине, являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50% а также болезни Ньюкасла. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, рассказывая о разработках, которые реализовывались с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы.

"В рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелётных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы", — уточнил Кириллов.

Он добавил, что из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот оказался "одним из самых безрассудных и безответственных", так как он не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. По его словам, это подтверждается ходом пандемии коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой "вызывают много вопросов".