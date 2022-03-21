Близкие отказались верить в самоубийство солиста "Отпетых мошенников" Тома Хаоса, выдвинув свою версию
Зинуров был депрессивен из-за проблем с выступлениями и одиночества, но состояние его было не безнадёжно. 50-летний певец гнал уныние прочь и строил планы на будущее.
10 марта как гром среди ясного неба прогремела новость о гибели бывшего солиста российской поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслава Зинурова, более известного под сценическим псевдонимом Том Хаос. У Лайфа появилась информация о том, что 50-летний певец покончил с собой. Однако родные артиста в версию о суициде поверить не могут. Известно, что Хаос готовился к суду с бывшим напарником по коллективу Сергеем Амораловым.
Поверить в то, что Зинуров свёл счёты с жизнью, действительно трудно. В своём аккаунте в "Инстаграме" певец не давал намёков на то, что что-то не клеится. 8 марта, за пару дней до трагедии, поздравил дам с Международным женским днём. А вот в программе "Звёзды сошлись" всего за несколько дней до смерти поведал, что его уход из "Отпетых мошенников" сопровождался скандалом. Хаос узнал, что Аморалов, который был ему не только коллегой, но и другом, на протяжении многих лет обманывал его и недоплачивал.
Том Хаос за пару месяцев до смерти. Фото © Instagram / tomchaos
В проекте "Звёзды сошлись" друзья Зинурова, обсуждая его внезапную кончину, поведали, что одиночество и проблемы с концертами стали причиной затяжной депрессии артиста. Близкие не исключают, что Тома Хаоса убили: "Предсмертной записки не было. Всё это фальшь".
Умер бывший солист "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров. Фото © Instagram / tomchaos
Что до Сергея Аморалова, на похороны Вячеслава "отпетый мошенник" не явился. На могиле бывшего коллеги он побывал уже после погребения. А супруга Гарика Богомазова — ещё одного экс-участника коллектива — рассказала, что Аморалов даже предлагал оплатить похороны. Однако близкие Хаоса были непреклонны: "категорично сказали, что никакой помощи от этого человека не примут", отметила Виктория.
Как солист "Отпетых мошенников" Том Хаос медленно умирал в последние годы, но никто не обращал внимания
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