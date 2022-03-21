Близкие отказались верить в самоубийство солиста "Отпетых мошенников" Тома Хаоса, выдвинув свою версию

10 марта как гром среди ясного неба прогремела новость о гибели бывшего солиста российской поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслава Зинурова, более известного под сценическим псевдонимом Том Хаос. У Лайфа появилась информация о том, что 50-летний певец покончил с собой. Однако родные артиста в версию о суициде поверить не могут. Известно, что Хаос готовился к суду с бывшим напарником по коллективу Сергеем Амораловым.

Поверить в то, что Зинуров свёл счёты с жизнью, действительно трудно. В своём аккаунте в "Инстаграме" певец не давал намёков на то, что что-то не клеится. 8 марта, за пару дней до трагедии, поздравил дам с Международным женским днём. А вот в программе "Звёзды сошлись" всего за несколько дней до смерти поведал, что его уход из "Отпетых мошенников" сопровождался скандалом. Хаос узнал, что Аморалов, который был ему не только коллегой, но и другом, на протяжении многих лет обманывал его и недоплачивал.

Том Хаос за пару месяцев до смерти. Фото © Instagram / tomchaos

В проекте "Звёзды сошлись" друзья Зинурова, обсуждая его внезапную кончину, поведали, что одиночество и проблемы с концертами стали причиной затяжной депрессии артиста. Близкие не исключают, что Тома Хаоса убили: "Предсмертной записки не было. Всё это фальшь".

Умер бывший солист "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров. Фото © Instagram / tomchaos