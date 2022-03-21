Бузова опозорилась перед фанатами, по ошибке учредив День весеннего равновесия

Не проходит и дня, чтобы ведущая и певица Ольга Бузова не поразила общественность своими знаниями. С её лёгкой руки день весеннего равноденствия стал Днём весеннего равновесия. В своём телеграм-канале звезда уточнила у подписчиков, знают ли они, что на 20 марта выпало целых три праздника: День Земли, Международный день счастья и День весеннего равновесия.

"Любите и берегите друг друга ❤️ Всем хорошего дня 🙏🏻 Ваша Леди Бу", — написала Оля.

Скриншот © Telegram / byzovahouse

Спустя буквально девять минут в телеграм-канале Бузовой появилось пояснение к предыдущему посту. Причём на этот раз певица записала голосовое сообщение.

"Блин, лох — это судьба. Ребят, простите меня, пожалуйста. У меня немножко со вчерашнего дня голова не соображает. Сегодня не равновесие, ё-моё, это, видимо, я себе желаю равновесия, душевного в первую очередь, спокойствия. Сегодня День равно, равнодействия. Это совершенно другая история, но, слушайте, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Я желаю нам всем сегодня равновесия", — объяснила ведущая смеясь.

Аудио © Telegram / byzovahouse

А уже через минуту запостила новое пояснение. "Перепутала 😂😂😂 Оля такая Оля 😂😂😂 но пусть и равновесие будет у нас у всех!" — добавила Бузова, дав пояснение тому, что же такое равноденствие. Конечно же, разбираться сама дива не стала, просто скопировала описание из "Википедии".