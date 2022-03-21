Кто победил в 13-м сезоне шоу "Танцы со звёздами" и почему не все зрители довольны таким финалом

13-й сезон проекта "Танцы со звёздами" завершился на телеканале "Россия-1". Итоги подвели досрочно, 20 марта: в одном выпуске зрителям показали сразу и полуфинал, и финал. Из-за этого участники готовили сразу по два танца. Перед началом полуфинала из танцевальной гонки выбыли сразу две пары — их выбрали зрители путём голосования. Так, проект покинули Владимир Маркони с Евгенией Толстой и Марина Зудина с Максимом Петровым. Перед тем как попрощаться с публикой, каждая из пар показала новый танец.

Полуфинал "Танцев со звёздами", 13-й сезон

До полуфинала 13-го сезона "Танцев со звёздами" дошло пять пар. На этот раз выступления оценивали только члены жюри в составе телеведущей Дарьи Златопольской, хореографов Владимира Варнавы и Егора Дружинина и народного артиста России Николая Цискаридзе. В итоге в финал не прошли Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина, а также Александра Ребенок и Максим Щепкин.

Финал 13-го сезона "Танцев со звёздами"

За первое место в "Танцах со звёздами" боролись Анатолий Белый и Инна Свечникова, Мария Миронова и Евгений Папунаишвили, Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Первые две пары показали пасодобль, а третья — вальс. Эмоции переполняли, Белый даже зарыдал навзрыд, когда упал на колени, а партнёрша крепко его обняла. В итоге победителями 13-го сезона шоу стали Ревенко и Тагинцев. Серебро досталось Белому и Свечниковой, а почётное третье место — Мироновой и Папунаишвили.

"Мы ориентировались на профессиональное впечатление, особенно последнего тура. <...> Я очень счастлив, что наш 13-й сезон венчал именно вальс. Венчал красивый вальс, венчал настоящий танец, а не какой-то номер со спецэффектами", — заявил Николай Цискаридзе.

Что думают о финале "Танцев со звёздами" зрители? Конечно же, всем не угодишь и нашлись те, кто не согласился с выбором жюри. Вот что написали под постом в фан-группе в соцсети "ВКонтакте".

"Не самые лучшие стали победителями. Дружинин просто подгонял оценки, чтобы выгнать прекрасную Александру Ребенок. Как можно было этой паре 7 поставить???"

"Фу, отвратительные "победители", Цискаридзе пора домой, вообще оценки занижает. Для меня победители Инна Свечникова и Анатолий Белый — люди, которые превосходно танцуют, а некоторые им просто завидуют"

"По-моему, за 13 сезонов программа себя изжила!!! Даже Цискаридзе просит самоотвод"