"Чувствовала себя ужасно": Скрывавшаяся под маской Осьминога Подольская больше месяца врала Преснякову

Кто снял маску в шестом выпуске шоу "Маска"? Те, кто вечером 20 марта смотрел телеканал НТВ, в курсе. Ну а тем, кто пропустил новый выпуск "Маски", рассказываем: свою личность рассекретил Осьминог. Под его маской скрывалась поп-певица Наталья Подольская. Кроме Осьминога в номинации на выбывание были Леопард и Пчела. Ранее маски уже сняли Пёс (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева) и Джокер (Наваи Бакиров).

Подольская попала в номинацию третий раз подряд и заявила, что, с одной стороны, рада, что выбыла из шоу — четвёртого раза точно не хотелось. При этом Наталья призналась, что была очень удивлена — всё дело в уверенности в себе. Кроме того, певице казались фантастическими номер и выбор музыки: она исполнила песню Alive австралийки Sia. "И с жюри мы прекрасно пообщались в этот день. Не всегда наше общение складывалось так, как я хотела, но не в этот раз", — пояснила Подольская.

Наталья Подольская из-за участия в "Маске" больше месяца обманывала Владимира Преснякова

В беседе с изданием kp.ru Подольская заявила, что согласилась участвовать в шоу "Маска", как только получила такое предложение. Звезда объяснила это тем, что проект очень творческий и интересный. Тем, кто перевоплощается в персонажей, будь то Осьминог, Пончик или Пчела, приходится искать новые тембры, краски голоса, всё это захватывает. Конечно, были и сложности: тяжело было скрываться от родных. От супруга Владимира Преснякова певица шифровалась больше месяца: нужно было ездить на примерки костюма, подбор песен, на репетиции и записи программ.

"Я всё время изворачивалась и что-то выдумывала, одним словом врала. Чувствовала себя ужасно при этом. Очень боялась, что Володя что-нибудь заподозрит и начнёт, не дай бог, меня в чём-нибудь подозревать. Мы в семье любим "Маску", с удовольствием смотрим шоу. В итоге муж меня сразу же узнал, потому что мы с ним родные люди", — рассказала Подольская.

Кто под маской Осьминога в шоу "Маска". Фото © Telegram / ntv_maska

По словам певицы, она очень старалась изменить голос, при общении с жюри менять интонации, несколько иначе строила фразы. Артистка заметила, что в костюме Осьминога ей было комфортно: дышалось в нём нетрудно, он лёгкий и манёвренный, поражал своим великолепием. "Многочисленные щупальца не только мне не мешали, а, наоборот, помогали, придавая движениям бóльшую амплитуду".