На небе убывающая Луна, и вот почему сейчас ни в коем случае нельзя давать деньги в долг

Луна, как самое близкое к Земле небесное тело, постоянно влияет на население планеты. Некоторые моменты уже были даже научно доказаны, другие можно лишь проверить на собственном опыте. Так, многие приверженцы астрологии уверены, что от положения Луны зависит даже наше финансовое состояние. К примеру, до 31 марта Луна убывающая, а это значит, что до этого времени категорически нельзя проводить какие-либо операции с деньгами. Специалисты в сфере утверждают, что даже пересчёт денег сейчас может быть губителен для семейного бюджета. Мало того — ни в коем случае нельзя давать деньги в долг.

Фото © Shutterstock

По словам экспертов, если Луна уменьшается, она может пообещать лишь потери и разочарования. Кто знает, что случится с вашими деньгами, которые вы дали в долг. Может быть, приятель окажется недобросовестным или с ним что-нибудь случится, про обесценивание валюты тоже не стоит забывать. Причём предостережения касаются не только финансовых операций вроде сделок и покупок, но и вполне бытовых моментов.

Фото © Shutterstock