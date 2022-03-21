На небе убывающая Луна, и вот почему сейчас ни в коем случае нельзя давать деньги в долг
Казалось бы, чтобы не разориться, достаточно быть финансово грамотным. Опыт показывает, что это работает не всегда. Астрологи назвали ещё один момент, который поможет сохранить кровно заработанные.
Луна, как самое близкое к Земле небесное тело, постоянно влияет на население планеты. Некоторые моменты уже были даже научно доказаны, другие можно лишь проверить на собственном опыте. Так, многие приверженцы астрологии уверены, что от положения Луны зависит даже наше финансовое состояние. К примеру, до 31 марта Луна убывающая, а это значит, что до этого времени категорически нельзя проводить какие-либо операции с деньгами. Специалисты в сфере утверждают, что даже пересчёт денег сейчас может быть губителен для семейного бюджета. Мало того — ни в коем случае нельзя давать деньги в долг.
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По словам экспертов, если Луна уменьшается, она может пообещать лишь потери и разочарования. Кто знает, что случится с вашими деньгами, которые вы дали в долг. Может быть, приятель окажется недобросовестным или с ним что-нибудь случится, про обесценивание валюты тоже не стоит забывать. Причём предостережения касаются не только финансовых операций вроде сделок и покупок, но и вполне бытовых моментов.
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Считается, что на убывающую Луну не стоит строить планов, начинать ремонт, сеять рассаду, да и вообще практически всё подряд. Лучше, наоборот, немного расслабиться — отдых нам всем сейчас точно не помешает. Однако убывающую Луну можно использовать в своих целях. Можно провести целый ритуал, который поможет избавиться от долгов! Подробнее об этом пишет Пятый канал.
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