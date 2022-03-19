Рогозин внезапно зачитал монолог Тараса Бульбы

На протяжении видео за спиной гендиректора "Роскосмоса" демонстрируются пейзажи, один из которых — синее небо над колосящимися полями — имеет цвета украинского флага.

Глава "Роскосмоса" Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы: "Нет уз святее товарищества". Видео © Telegram / РОГОZИН

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя о важности духа товарищества и мужества на русской земле. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале.

"Нет уз святее товарищества. Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей", — зачитал Рогозин.

Так, глава "Роскосмоса" напомнил украинцам, что во времена отцов и дедов "в чести у всех была земля наша", а сейчас "остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша". В это трудное время "подали мы, товарищи, руку на братство", уверяет Рогозин. Кроме того, он провёл аналогию со словами героя произведения Гоголя о том, что "подло завелось теперь на земле нашей", думают только о богатстве, и "перенимают басурманские обычаи", а также "продают" друг друга. На видеоролике за спиной Рогозина демонстрируются различные пейзажи, а один из них напоминает украинский флаг — синее небо над колосящимися полями.