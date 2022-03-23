ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 18:22
3140

Украинского ресторатора затравили в США из-за "русского борща"

После гневных обращений ему пришлось убрать из описания любое упоминание о России.

Украинец, который является хозяином ресторана русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с большим количеством гневных звонков и нелицеприятных электронных писем. Об этом он сообщил порталу Fox News Digital.

"Люди подумали, что мы русские. Но даже если бы и так, какое это имеет значение", — рассказал владелец заведения.

По его словам, раньше ресторан позиционировал себя как заведение европейской и русской кухни, поскольку так клиенты лучше понимали, каких блюд им ожидать. Посетителям, например, предлагалось попробовать "русский борщ". Украинский хозяин заведения заметил, что после звонков и сообщений с призывами "возвращаться домой" ресторану пришлось убрать из описания любое упоминание о России. При этом персонал и еда изменений не претерпели.

Кроме того, в материале портала подчёркивается, что подобные случаи в Соединённых Штатах возникали и раньше. Как уточняется, американцы стали бойкотировать рестораны, владельцы которых связаны с РФ, а в некоторых случаях открыто проявлять агрессию, причиняя вред имуществу заведения и угрожая персоналу.

Поклонская: РФ направила в ООН письмо в связи с нападками на россиян за рубежом
Поклонская: РФ направила в ООН письмо в связи с нападками на россиян за рубежом

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, находящиеся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев.

BannerImage

Pexels

Иван Косицын
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • русофобия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar