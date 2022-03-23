Украинского ресторатора затравили в США из-за "русского борща"

После гневных обращений ему пришлось убрать из описания любое упоминание о России.

Украинец, который является хозяином ресторана русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с большим количеством гневных звонков и нелицеприятных электронных писем. Об этом он сообщил порталу Fox News Digital.

"Люди подумали, что мы русские. Но даже если бы и так, какое это имеет значение", — рассказал владелец заведения.

По его словам, раньше ресторан позиционировал себя как заведение европейской и русской кухни, поскольку так клиенты лучше понимали, каких блюд им ожидать. Посетителям, например, предлагалось попробовать "русский борщ". Украинский хозяин заведения заметил, что после звонков и сообщений с призывами "возвращаться домой" ресторану пришлось убрать из описания любое упоминание о России. При этом персонал и еда изменений не претерпели.

Кроме того, в материале портала подчёркивается, что подобные случаи в Соединённых Штатах возникали и раньше. Как уточняется, американцы стали бойкотировать рестораны, владельцы которых связаны с РФ, а в некоторых случаях открыто проявлять агрессию, причиняя вред имуществу заведения и угрожая персоналу.