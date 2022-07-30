Разговор европейских министров об энергетике прервал погасший свет

Во время пресс-конференции глав МИД Германии и Греции Анналены Бербок и Никоса Дендиаса погас свет. Примечательно, что дипломаты на мероприятии обсуждали вопросы энергетического кризиса.

Запись пресс-конференции опубликована на ютуб-канале Phoenix. Бербок в своей речи критиковала бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за её просчёты с миграционной политикой: министр охарактеризовала меры политика как "спорные и недальновидные". Затем глава ведомства перешла к теме Украины. Бербок отметила, что усилия немецкого правительства защищают не только маленькие европейские страны, но и государства во всём мире.

Когда она передала слово греческому коллеге, тот решил рассказать, о чём две страны договорились по вопросу преодоления энергетического кризиса. Но ничего не вышло: именно в этот момент в зале погас свет и отключился звук.

Специалистам удалось за короткое время устранить все неполадки.