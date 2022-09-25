ВСУ обстреляли из натовских гаубиц село Ивановка под Энергодаром
Украинские военные в ночь на воскресенье нанесли очередной удар из американских гаубиц по селу Ивановка вблизи Энергодара. Об этом заявили в администрации города.
"Ночью боевики ВСУ обстреляли село Ивановка из американских 155-мм гаубиц. Серьёзно повреждены жилой дом, ресторан и два моста", — сообщает телеграм-канал "Энергодарский связной".
Там добавили, что пострадавших в результате обстрела нет. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия удара украинской стороны по гражданским объектам.
Погибший экс-нардеп Журавко в последнем видео показал украинский паспорт и обратился к жителям Херсона
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, где останавливались журналисты. В результате атаки погибло как минимум два человека. Один из них — бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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