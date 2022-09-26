Хасана Джиоева назначили начальником команды в "Химках"

Подмосковные "Химки" назначили Хасана Джиоева начальником команды. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

На этом посту Джиоев сменил Сергея Якунчикова, покинувшего "Химки" в середине сентября.

"В административном штабе красно-чёрных произошли изменения. Новым начальником главной команды "Химок" стал Хасан Джиоев. Рады приветствовать в "Химках", желаем успехов и продуктивной работы!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.