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26 сентября, 12:24

Хасана Джиоева назначили начальником команды в "Химках"

Подмосковные "Химки" назначили Хасана Джиоева начальником команды. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

На этом посту Джиоев сменил Сергея Якунчикова, покинувшего "Химки" в середине сентября.

"В административном штабе красно-чёрных произошли изменения. Новым начальником главной команды "Химок" стал Хасан Джиоев. Рады приветствовать в "Химках", желаем успехов и продуктивной работы!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Джиоев ранее занимал должность начальника команды в "Олимпе-Долгопрудном", владикавказских "Алании" и "Спартаке". С июля прошлого года специалист работал в молодёжной команде "Химок".

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ФК "Химки"

Роман Фейгин

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