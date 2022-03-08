Байден: РФ стремится контролировать Украину, но никогда не добьётся этого

Американский лидер также утверждает, что Незалежная "никогда не будет победой для Путина". По его мнению, президент России не в состоянии захватить целую страну.

Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью по ситуации вокруг Незалежной и санкциям в отношении Москвы.

"Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну", — сказал журналистам американский лидер.