Байден: РФ стремится контролировать Украину, но никогда не добьётся этого
Американский лидер также утверждает, что Незалежная "никогда не будет победой для Путина". По его мнению, президент России не в состоянии захватить целую страну.
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью по ситуации вокруг Незалежной и санкциям в отношении Москвы.
"Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну", — сказал журналистам американский лидер.
Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. При этом он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Ssgt. Jack Sanders / Dod / Planet Pix via ZUMA Press Wire