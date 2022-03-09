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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 09:38
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Mothercare приостановила работу в России

Местный партнёр торговой марки подтвердил, что прекратит работу примерно в 120 магазинах и в Интернете. На РФ у компании приходится до 25% от мировых розничных продаж.

Британская компания Mothercare, производящая товары для детей и родителей, приостанавливает работу в России. Об этом говорится в сообщении организации.

"Mothercare сообщает, что вся деятельность в России, включая отгрузку всей продукции, приостановлена. Наш местный партнёр подтвердил, что немедленно приостановит работу примерно в 120 магазинах и в Интернете", — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что на Россию у компании приходится до 25% от мировых розничных продаж. Доход на рынке РФ, по предварительным прогнозам, должен был составить около 0,5 миллиона фунтов в месяц.

Universal Music сообщила о приостановке работы в России
Universal Music сообщила о приостановке работы в России

Ранее Лайф писал, что Universal Music сообщила о приостановке работы в России. Сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределённого времени. Ранее лейбл вместе с Sony и Warner сделал пожертвование в помощь Украине.

Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.

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Никита Осипов
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