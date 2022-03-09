Mothercare приостановила работу в России

Местный партнёр торговой марки подтвердил, что прекратит работу примерно в 120 магазинах и в Интернете. На РФ у компании приходится до 25% от мировых розничных продаж.

Британская компания Mothercare, производящая товары для детей и родителей, приостанавливает работу в России. Об этом говорится в сообщении организации.

"Mothercare сообщает, что вся деятельность в России, включая отгрузку всей продукции, приостановлена. Наш местный партнёр подтвердил, что немедленно приостановит работу примерно в 120 магазинах и в Интернете", — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что на Россию у компании приходится до 25% от мировых розничных продаж. Доход на рынке РФ, по предварительным прогнозам, должен был составить около 0,5 миллиона фунтов в месяц.