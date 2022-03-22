Верховный суд РФ отказался приостановить решение о ликвидации "Мемориала"

Верховный суд РФ не удовлетворит просьбу приостановить ликвидацию международного историко-просветительского общества "Мемориал"*. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты общества просили отсрочить решение о ликвидации, пока Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрит жалобу на закон об иностранных агентах. ЕСПЧ предписал российским властям приостановить ликвидацию.

Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный центр "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне. А 29 декабря Мосгорсуд ликвидировал международный правозащитный центр "Мемориал". Тогда прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" ведётся непрозрачно.