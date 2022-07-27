МИД РФ исключил создание трибунала над украинскими нацистами под эгидой ООН
Создание международного трибунала над украинскими неонацистами под эгидой ООН не рассматривается, заявил в среду на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
По словам представителя министерства, инициатива председателя СКР Александра Бастрыкина о создании вместе с партнёрами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками является своевременной, однако есть один нюанс.
"К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможным", — заявил Нечаев.
Ранее Лайф писал, что в ДНР готовятся утвердить устав международного трибунала над военными преступниками. Сейчас МИД республики совместно с правоохранительными и судебными органами ДНР занимаются доработкой документа.
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