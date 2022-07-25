Песков оценил планы СК РФ создать трибунал по Украине
Российскими следователями уже собраны доказательства преступлений бойцов ВСУ, объёма данных в итоге наверняка хватит, чтобы предать преступников суду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы СК РФ создать трибунал по Украине.
"Наши следователи весьма напряжённо работают на освобождённых территориях, чётко фиксируют те преступления, которые совершались националистическими элементами. Уже собран, но будет собран ещё больший объём данных, которых наверняка хватит, чтобы предать суду этих преступников", — сказал представитель Кремля.
Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал вместе с партнёрами России, чтобы на нём рассматривать преступления, совершённые на Украине. По его мнению, создание такой структуры над украинскими преступниками под эгидой ООН не имеет перспектив.
Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images