ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 09:33

Песков оценил планы СК РФ создать трибунал по Украине

Российскими следователями уже собраны доказательства преступлений бойцов ВСУ, объёма данных в итоге наверняка хватит, чтобы предать преступников суду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы СК РФ создать трибунал по Украине.

"Наши следователи весьма напряжённо работают на освобождённых территориях, чётко фиксируют те преступления, которые совершались националистическими элементами. Уже собран, но будет собран ещё больший объём данных, которых наверняка хватит, чтобы предать суду этих преступников", — сказал представитель Кремля.

Бастрыкин: В уголовных делах по Украине фигурирует более 400 человек
Бастрыкин: В уголовных делах по Украине фигурирует более 400 человек

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал вместе с партнёрами России, чтобы на нём рассматривать преступления, совершённые на Украине. По его мнению, создание такой структуры над украинскими преступниками под эгидой ООН не имеет перспектив.

BannerImage

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • СК РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar