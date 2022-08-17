Врач Чернышова рассказала москвичам, как защититься от неприятного запаха гари

Запах гари после тушения пожаров в Рязанской области действительно мог добраться до столицы вместе с восточным ветром. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, что делать, если неприятный запах начал вас беспокоить.

В первую очередь важно поменьше ходить пешком, не бегать и не заниматься спортом, отметила специалист. Не рекомендуется открывать окна нараспашку, вместо этого дома нужно включить кондиционер.

"Окна сейчас широко не стоит открывать. Если запах гари попадёт в квартиру, это не улучшит ситуацию. Если ночью состояние воздуха стабилизируется, тогда можно будет проветрить", — посоветовала Чернышова.

При этом задержать запах гари не смогут ни марлевая повязка, ни одноразовая медицинская маска. Однако эффективным в этой ситуации может оказаться промышленный респиратор, уточнила врач.