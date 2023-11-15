5 признаков того, что вы держитесь за отношения с нелюбимым человеком, портя себе здоровье

Иногда брак оказывается с браком, но мы почему-то не спешим из него убежать. Порой даже не замечаем, как негатив медленно, но верно отравляет всю жизнь. Собрали ниже пять признаков, которые откроют вам глаза на то, что вы сидите в одной лодке с человеком, которого даже не любите.

1. Вы часто повторяете себе: "Детям нужен отец"

Как понять, что от любви в браке не осталось ничего. Фото © Shutterstock

Если часто повторяете фразу: "Детям нужен отец", то вы держитесь за отношения только ради них. Иначе зачем этот "аутотренинг"? Но помните, что здоровые и счастливые отношения между родителями также важны для благополучия детей. Рассмотрите все аспекты вашей ситуации и примите взвешенное решение, которое будет наилучшим для всех вовлечённых сторон.

2. Вы испытываете чувство долга перед партнёром

Ещё один признак, что вы держитесь за отношения с нелюбимым человеком, — это чувство долга. Часто бывает так, что в начале отношений мужчина был принцем на белом коне — забрал из родительского дома к себе, обеспечил всем необходимым, дал общим детям образование да и вас не обижал. И вот как можно уйти от такого человека? Неуважительно как-то… Вот только любовь так не работает. И вы имеете полное право на личную жизнь вне зависимости от того, как много этот человек для вас сделал. Ведь страдать и жить с нелюбимым… Сами понимаете, какими могут быть последствия.

3. Низкая самооценка, или "Да кому я нужна"

Как понять, что вы разлюбили мужа. Фото © Shutterstock

Низкая самооценка тоже может быть одной из причин, чтобы держаться за отношения с тем, кого уже не любите. Вы можете сомневаться, считать себя недостаточно хорошей для кого-то другого или думать, что просто не сможете найти вторую половинку. А когда к ситуации добавляется возраст, ситуация ухудшается в геометрической прогрессии. Поверьте, найти пару в современном мире не так сложно — скачайте приложение для знакомств. От вариантов глаза на лоб полезут.

4. Планы на будущее стали абстрактными, и мужа там нет

Когда мы находимся в отношениях, то часто задумываемся о будущем вместе с партнёром. Мечтаем, строим планы, представляя себя вместе на долгие годы вперёд. Если же обнаружили, что фантазии о будущем стали абстрактными и не связанными с нынешнем партнёром, — это очевидный признак того, что вы в отношениях с нелюбимым человеком. Сначала чувствуете, что у вас разные цели, интересы и стремления. Дальше — больше: вдруг приходит осознание, что счастье и реализация где-то там, но точно не в этом браке. Кажется, пора принять тяжёлое решение.

5. На нём все финансы

Признаки того, что вы находитесь в браке с нелюбимым человеком. Фото © Shutterstock

Ловушка, в которую попадают многие женщины в традиционном обществе, — найти обеспечивающего мужа и больше ни о чём не беспокоиться. В такой ситуации они буквально становятся зависимыми от супруга. Чуть что — и пойти-то некуда! Так и сидят в отношениях, которые медленно их убивают. Вот поэтому крайне важно всегда иметь собственные источники дохода.