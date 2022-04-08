Пентагон: Киев может использовать разведданные США для наступления

В ведомстве признали, что делятся информацией, которая позволяет украинским силовикам сопротивляться продвижению российских военных в рамках "Операции Z".

В Министерстве обороны США признали, что разведывательная информация, которой они делятся с Украиной, может быть использована там для наступательных операций. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Мы пытаемся давать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться", — отметил Кёрби.

Он добавил, что если бы украинские военные использовали эти данные для контракта, "то пусть так".