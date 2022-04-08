Минобороны РФ: Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир"

При этом сообщается, что в украинских портах по вине Киева продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств.

Российская сторона безвозмездно и без всяких условий передала Украине спасательное судно "Сапфир". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"8 апреля 2022 года российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)", – сообщил Мизинцев.

Вместе с тем, по его словам, в украинских портах остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Михаил Мизинцев подчеркнул, что созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.