Город Кременная перешёл под контроль Луганской Народной Республики

Над администрацией населённого пункта устанавливается флаг ЛНР. Как отмечается, российский там уже есть.

Город Кременная перешёл под контроль ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Сейчас над Администрацией города Кременная устанавливается флаг ЛНР, флаг РФ уже здесь", — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что это лучшее свидетельство того, что город полностью перешёл под контроль Народной милиции ЛНР и российских военных.