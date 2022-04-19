ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 19:50
6046

Город Кременная перешёл под контроль Луганской Народной Республики

Над администрацией населённого пункта устанавливается флаг ЛНР. Как отмечается, российский там уже есть.

Город Кременная перешёл под контроль ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Сейчас над Администрацией города Кременная устанавливается флаг ЛНР, флаг РФ уже здесь",  рассказал Филипоненко.

Он отметил, что это лучшее свидетельство того, что город полностью перешёл под контроль Народной милиции ЛНР и российских военных.

В офисе Зеленского заявили, что Украина уже заполнила опросник по вступлению в ЕС
В офисе Зеленского заявили, что Украина уже заполнила опросник по вступлению в ЕС

А в Розовском районе Запорожья, как сообщал Лайф, ранее жители проголосовали за присоединение к ДНР. Власти республики сообщили, что рассмотрят этот запрос.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Донбасс
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar