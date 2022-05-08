Газманов заявил, что знает истинные причины начала "Операции Z" на Украине

Российский исполнитель также поразился мужеству властей страны, принявших такое сложное решение, и посетовал на нехватку патриотических и военных песен.

Певец Олег Газманов призвал всех россиян сплотиться в непростой исторический момент и заявил, что знает причины начала специальной военной операции на Украине. Его слова приводит телеканал "360".

"Сейчас как никогда мы должны сплотиться, мы должны быть вместе. Такие большие акции показываются по всей стране, все видят, что происходит. Я просто вижу, как вся эта масса [народа] кристаллизуется и становится как монолит из-за того, что происходит спецоперация", — заявил артист.

По словам исполнителя, он поддержал "Операцию Z", так как голосовал за Владимира Путина и доверяет ему. При этом Газманов заметил, что многие моменты спецоперации скрыты от общественности, однако он не понимает, как можно выступать против, когда "такое тяжелейшее решение принимает президент и правительство".

"Когда всё закончится, тогда будем это всё разбирать. Я уверен, что где-то были и ошибки, но, видимо, по-другому нельзя было. Я даже знаю, почему было нельзя по-другому, но не буду говорить. Нельзя по-другому", — уверен артист.

Газманов поразился мужеству властей из-за принятия такого решения, он заметил, что нужно идти вперёд — и тогда "всё будет хорошо". Однако исполнитель затруднился ответить на вопрос, будут ли россияне и украинцы снова жить как братские народы. Он также признал, что сейчас на отечественной сцене не хватает патриотического контента, ведь всё ушло в гламур. Певец назвал неправильным, что на патриотических фестивалях поют песни военных лет или 60-х годов, по мнению Газманова, нужно исполнять новые композиции, однако в России мало людей, которые это делают.

"Музыка помогает. И сразу понятно, какая музыка нужна. Всё очень просто: если ты помогаешь своим бойцам, своей армии, значит, армия тебя защищает крепко, как надо. Это очень нужно. Когда ты не прикрыт прожекторами, аппаратурой, сценическим дымом и пред глазами у тебя ребята перевязанные, ты чувствуешь себя участником фронтовой бригады", — добавил певец.