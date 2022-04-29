Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, негативно отзывающихся о России

Парламентарий при этом отметила, что речь идёт не о "всех, кто уехал, кто испугался", а о тех, "кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о РФ, о президенте, о народе".

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что представители творческих профессий, негативно отзывающиеся о президенте, о России и её гражданах, должны быть внесены в реестр иноагентов. К ним депутат причислила также артистов, которые имеют двойное гражданство. Все эти лица, по мнению Ямпольской, должны быть лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России.

"Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает на митингах, — они должны быть отнесены к реестру лиц [иноагентов]... и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны", — заявила парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Ямпольская сделала отдельный акцент на том, что это её личная позиция, сама инициатива на рассмотрение в Госдуму ещё не выдвигалась. Данное предложение может быть воспринято как радикальное, предположила она, однако речь идёт не о "всех, кто уехал, кто испугался", а о тех, "кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе".

Ямпольская напомнила, что ряд публикующихся в России авторов, которые являются "злостными злопыхателями" по отношению к стране, продолжают зарабатывать на своём творчестве. Мера по ограничению их творческой деятельности может стать неким решением, однако инициатива должна обсуждаться, добавила она.