Заняли круговую оборону: Танкисты не бросили подбитую машину и победили
Танк ВС РФ в ходе "Операции Z". Фото © ТАСС / Александр Гармаев
В результате старшему сержанту с экипажем удалось ликвидировать диверсионно-разведывательную группу противника.
Министерство обороны РФ рассказало о новых случаях отваги среди российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. Так, отличился командир танка старший сержант Евгений Шорохов. Он вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника, которая подготовила засаду. Его танк подвергся обстрелу и был обездвижен, но Шорохов и его экипаж не бросили машину. Они уничтожили гранатомётный расчёт, грузовик противника и более 10 человек личного состава.
"Уничтожив группу, Евгений силами экипажа организовал круговую оборону вокруг подбитого танка и вызвал подкрепление. Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Евгения Шорохова позволили ликвидировать группу националистов, а также эвакуировать подбитый танк", — добавили в Минобороны РФ.
Подполковник Степан Царенко, старший сержант Евгений Шорохов, лейтенант Андрей Шитов. Фото © Минобороны РФ
А подполковник Степан Царенко, поддерживая наступление российских танкистов, руководил подготовкой стрельбы и артиллерийским огнём. Его подразделение уничтожило 10 взводных опорных пунктов и две артиллерийские батареи противника, сообщили в Минобороны России.
"Урон, нанесённый противнику артиллерийской бригадой Степана Царенко, способствовал стремительному наступлению танкового полка на подконтрольный националистам населённый пункт, что привело к его освобождению", — заявили в оборонном ведомстве.
Там также рассказали о подвиге командира мотострелкового взвода лейтенанта Андрея Шитова. Его подразделение выполняло задачу по освобождению одного из населённых пунктов. Он обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и там большое количество бойцов противника. Лично Шитов уничтожил огнём из БМП два дота и штурмом взял опорный пункт. Населённый пункт был освобождён.
Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны Сергей Шойгу вручил звёзды Героев России проявившим мужество участникам "Операции Z". Их получили командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.