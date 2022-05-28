Заняли круговую оборону: Танкисты не бросили подбитую машину и победили

В результате старшему сержанту с экипажем удалось ликвидировать диверсионно-разведывательную группу противника.

Министерство обороны РФ рассказало о новых случаях отваги среди российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. Так, отличился командир танка старший сержант Евгений Шорохов. Он вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника, которая подготовила засаду. Его танк подвергся обстрелу и был обездвижен, но Шорохов и его экипаж не бросили машину. Они уничтожили гранатомётный расчёт, грузовик противника и более 10 человек личного состава.

"Уничтожив группу, Евгений силами экипажа организовал круговую оборону вокруг подбитого танка и вызвал подкрепление. Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Евгения Шорохова позволили ликвидировать группу националистов, а также эвакуировать подбитый танк", — добавили в Минобороны РФ.

Подполковник Степан Царенко, старший сержант Евгений Шорохов, лейтенант Андрей Шитов. Фото © Минобороны РФ

А подполковник Степан Царенко, поддерживая наступление российских танкистов, руководил подготовкой стрельбы и артиллерийским огнём. Его подразделение уничтожило 10 взводных опорных пунктов и две артиллерийские батареи противника, сообщили в Минобороны России.

"Урон, нанесённый противнику артиллерийской бригадой Степана Царенко, способствовал стремительному наступлению танкового полка на подконтрольный националистам населённый пункт, что привело к его освобождению", — заявили в оборонном ведомстве.

Там также рассказали о подвиге командира мотострелкового взвода лейтенанта Андрея Шитова. Его подразделение выполняло задачу по освобождению одного из населённых пунктов. Он обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и там большое количество бойцов противника. Лично Шитов уничтожил огнём из БМП два дота и штурмом взял опорный пункт. Населённый пункт был освобождён.