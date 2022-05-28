Вышла вторая часть фильма "Битва за свободу" об "Операции Z"
В ней идёт речь о жизни на передовой, о фронтовых буднях. А жители освобождённых территорий рассказывают об отношении к ним украинских военных.
Вторая часть фильма "Битва за свободу", в котором рассказывается о спецоперации России по защите республик Донбасса, вышла на RTД.
В этой части, сообщает RT, идёт речь о жизни на передовой. В ней можно услышать интересные истории из фронтовых будней, узнать, где спят российские солдаты, как воюют и что рассказывает население освобождённых территорий об отношении к нему со стороны украинских солдат.
Ранее вышла первая часть фильма RTД о действиях спецназа "Ахмат" в Донбассе. В ней рассказано, как подразделение совместно с отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик успешно ведёт боевые действия.
Telegram-канал / RTД