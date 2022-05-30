Экс-командующий ВДВ Шпак объявил о решении главной проблемы в боях на Украине

Военный эксперт пояснил, что этим вопросом для российских военных являются города. Для его решения российские ВС используют метод городского боя времён Великой Отечественной.

Вооружённые силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, что должно было стать главной проблемой при проведении специальной военной операции. Об этом заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

"Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке", — сказал Шпак в интервью RT.

Боевики ВСУ, по словам генерала, организуют позиции на верхних этажах жилых зданий, а в качестве живого щита используют мирное население, которое оставляют в строениях внизу. Националисты также превращают в настоящие крепости крупные промышленные предприятия.

Российские войска теперь перешли на методику городского боя времён Великой Отечественной войны: военнослужащие при поддержке танков и артиллерии действуют малыми мобильными штурмовыми группами. Эта тактика, используемая ВС РФ на Украине, удостоилась высокой оценки Шпака. Генерал убеждён, что именно эта стратегия помогает методично двигаться вперёд, позволяя сохранять жизнь как своим солдатам, так и гражданским лицам.