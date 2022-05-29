Немецкий военный эксперт Масала отметил успехи Российской армии в Донбассе
По его мнению, достижения российских военных связаны с тем, что Россия успешно изменила тактику, сосредоточив войска в определённых районах.
Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала отметил достигнутые Москвой результаты за время проведения спецоперации на Украине. Такое мнение он выразил в интервью DPA.
Политолог высказал мнение, что достижения российских военных в Донбассе связаны с тем, что Россия успешно изменила тактику, сосредоточив войска в определённых районах. Также это связано с тем, что украинской армии не хватает тяжёлого вооружения, добавил Масала. Таким образом, для президента России Владимира Путина "всё складывается благоприятно", сделал вывод эксперт.
В свою очередь, немецкий генерал в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Die Welt отметил изменения российских войск в Донбассе "в качественном отношении". Он уверен, что в Донбассе следует ожидать новых российских успехов.
Как ранее информировал Лайф, генерал Владимир Шаманов не исключил, что на демилитаризацию Украины потребуется 5–10 лет. По его мнению, ускорение не сыграет положительной роли, поэтому следует довериться стратегии Москвы в этом вопросе.
ТАСС / Николай Тришин