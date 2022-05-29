Немецкий военный эксперт Масала отметил успехи Российской армии в Донбассе

По его мнению, достижения российских военных связаны с тем, что Россия успешно изменила тактику, сосредоточив войска в определённых районах.

Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала отметил достигнутые Москвой результаты за время проведения спецоперации на Украине. Такое мнение он выразил в интервью DPA.

Политолог высказал мнение, что достижения российских военных в Донбассе связаны с тем, что Россия успешно изменила тактику, сосредоточив войска в определённых районах. Также это связано с тем, что украинской армии не хватает тяжёлого вооружения, добавил Масала. Таким образом, для президента России Владимира Путина "всё складывается благоприятно", сделал вывод эксперт.

В свою очередь, немецкий генерал в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Die Welt отметил изменения российских войск в Донбассе "в качественном отношении". Он уверен, что в Донбассе следует ожидать новых российских успехов.