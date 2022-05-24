Французский генерал Тринкван: Россия побеждает в битве за Донбасс

Он обратил внимание, что территории Крыма и Донбасса теперь связаны, а Азовское море стало российским.

Москва побеждает в битве за Донбасс, и подтверждением тому является недавнее "падение Мариуполя", который полностью освобождён от украинских военных и нацбатов. Об этом заявил бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке генерал Доминик Тринкван.

"Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским. И продвижение вперёд в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится", — объяснил офицер в эфире радиостанции France Info.