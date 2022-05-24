Французский генерал Тринкван: Россия побеждает в битве за Донбасс
Он обратил внимание, что территории Крыма и Донбасса теперь связаны, а Азовское море стало российским.
Москва побеждает в битве за Донбасс, и подтверждением тому является недавнее "падение Мариуполя", который полностью освобождён от украинских военных и нацбатов. Об этом заявил бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке генерал Доминик Тринкван.
"Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским. И продвижение вперёд в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится", — объяснил офицер в эфире радиостанции France Info.
По прогнозу Тринквана, конфликт на Украине может затянуться, но уже в краткосрочной перспективе российские войска продвинутся в регионе. Он обратил внимание, что ВС РФ уже укрепляют оборону по всей южной полосе вокруг Азовского моря.
Лайф сообщал, что ранее была полностью освобождена территория завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
ТАСС / Александр Гармаев