Несколько рабочих завода "Азот" в Северодонецке погибли при обстреле ВСУ

По словам местных жителей, украинские военные попали по цеху контрольно-измерительных приборов.

Вооружённые силы Украины обстреляли из артиллерии завод "Азот" в Северодонецке, есть погибшие и раненые, сообщило агентство "Луганскинформцентр".

"Украинские нацбаты открыли сегодня около 11:00 прицельный огонь по предприятию "Азот" в Северодонецке из тяжёлой артиллерии. В частности, попадания по цеху контрольно-измерительных приборов", — рассказал местный житель. Он также уточнил, что несколько рабочих погибли, несколько ранены.