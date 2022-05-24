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Опубликовано 24 мая 2022, 10:56
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Несколько рабочих завода "Азот" в Северодонецке погибли при обстреле ВСУ

По словам местных жителей, украинские военные попали по цеху контрольно-измерительных приборов.

Вооружённые силы Украины обстреляли из артиллерии завод "Азот" в Северодонецке, есть погибшие и раненые, сообщило агентство "Луганскинформцентр".

"Украинские нацбаты открыли сегодня около 11:00 прицельный огонь по предприятию "Азот" в Северодонецке из тяжёлой артиллерии. В частности, попадания по цеху контрольно-измерительных приборов", — рассказал местный житель. Он также уточнил, что несколько рабочих погибли, несколько ранены.

Ранее Лайф сообщал, что СК РФ установил причастность ещё двух бойцов ВСУ к обстрелам Донбасса. Следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка дом в Мариуполе.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Виктория Дитрих
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