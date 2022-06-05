ВСУ полностью уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке

Шахта имени Челюскинцев в Донецке была полностью уничтожена в результате обстрела "Градами" и миномётами со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении шахты имени Челюскинцев в Донецке со стороны украинских войск. Видео © Telegram / "Народная милиция ДНР"

Обстрел территории произошёл вчера, 4 июня. Военные корреспонденты выдвинулись в Петровский район Донецка, чтобы снять последствия разрушений от агрессии украинской стороны. Однако, прибыв на место, они сами попали под обстрел и были вынуждены укрываться в магазине от огня, который вёлся из РСЗО. В этот момент как раз и была разрушена шахта.

"Украина воюет не с армиями, она воюет с гражданским населением Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру и мирных жителей. Украина — это государство-террорист, тут на Донбассе другого названия для неё нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из миномётов, "Градов" и "Ураганов", — сообщили в Народной милиции.

Один из снарядов, которыми украинская сторона обстреляла шахту. Фото © Кадр из видео / Telegram / "Народная милиция ДНР"