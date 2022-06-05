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Опубликовано 5 июня 2022, 07:40
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ВСУ полностью уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке

НМ ДНР: ВСУ массированным огнём разрушили шахту имени Челюскинцев в Донецке

Шахта имени Челюскинцев в Донецке была полностью уничтожена в результате обстрела "Градами" и миномётами со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении шахты имени Челюскинцев в Донецке со стороны украинских войск. Видео © Telegram / "Народная милиция ДНР"

Обстрел территории произошёл вчера, 4 июня. Военные корреспонденты выдвинулись в Петровский район Донецка, чтобы снять последствия разрушений от агрессии украинской стороны. Однако, прибыв на место, они сами попали под обстрел и были вынуждены укрываться в магазине от огня, который вёлся из РСЗО. В этот момент как раз и была разрушена шахта.

"Украина воюет не с армиями, она воюет с гражданским населением Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру и мирных жителей. Украина — это государство-террорист, тут на Донбассе другого названия для неё нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из миномётов, "Градов" и "Ураганов", — сообщили в Народной милиции.

Один из снарядов, которыми украинская сторона обстреляла шахту. Фото © Кадр из видео / Telegram / "Народная милиция ДНР"

Один из снарядов, которыми украинская сторона обстреляла шахту. Фото © Кадр из видео / Telegram / "Народная милиция ДНР"

Французская журналистка вышла на связь после обстрела ВСУ в Донецке
Французская журналистка вышла на связь после обстрела ВСУ в Донецке

Ранее американский независимый журналист Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные продолжают обстреливать мирных жителей Херсонской области, как и все эти восемь лет в Донбассе. В пример он привёл истории людей, свидетелями гибели которых он стал.

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Кадр из видео. Telegram / "Народная милиция ДНР"

Оксана Попова
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