Французская журналистка вышла на связь после обстрела ВСУ в Донецке
Французский военкор Кристель Неан вышла на связь после обстрела ВСУ и сообщила, что жива
Здание Донецка после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider
Военный корреспондент из Франции Кристель Неан попала под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка. О случившемся пишет Donbass Insider.
Корпус снаряда, который прилетел по Донецку со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider
Один человек погиб от осколочного ранения в Донецке. Фото © Telegram / Donbass Insider
Машина военкора из Франции после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider
"Я живая, да. Моя машина умерла", — приводит телеграм-канал слова журналистки и публикует сделанные ею снимки в месте попадания снарядов.
Француженка стала очевидцем гибели одного из местных жителей, получившего осколочное ранение. Также на кадрах — разрушенное здание, крыша которого пробита и дымится после атаки ВСУ, искорёженный автомобиль и корпус украинского снаряда.
Ранее американский независимый журналист Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные продолжают обстреливать мирных жителей Херсонской области, как и все эти восемь лет в Донбассе. В пример он привёл истории людей, свидетелями гибели которых он стал.