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Опубликовано 4 июня 2022, 18:41
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Французская журналистка вышла на связь после обстрела ВСУ в Донецке

Французский военкор Кристель Неан вышла на связь после обстрела ВСУ и сообщила, что жива

Здание Донецка после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

Здание Донецка после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

Военный корреспондент из Франции Кристель Неан попала под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка. О случившемся пишет Donbass Insider.

Корпус снаряда, который прилетел по Донецку со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

Корпус снаряда, который прилетел по Донецку со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

Один человек погиб от осколочного ранения в Донецке. Фото © Telegram / Donbass Insider

Один человек погиб от осколочного ранения в Донецке. Фото © Telegram / Donbass Insider

Машина военкора из Франции после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

Машина военкора из Франции после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

"Я живая, да. Моя машина умерла",  приводит телеграм-канал слова журналистки и публикует сделанные ею снимки в месте попадания снарядов.

Француженка стала очевидцем гибели одного из местных жителей, получившего осколочное ранение. Также на кадрах — разрушенное здание, крыша которого пробита и дымится после атаки ВСУ, искорёженный автомобиль и корпус украинского снаряда.

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Ранее американский независимый журналист Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные продолжают обстреливать мирных жителей Херсонской области, как и все эти восемь лет в Донбассе. В пример он привёл истории людей, свидетелями гибели которых он стал.

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Татьяна Миссуми
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