Французская журналистка вышла на связь после обстрела ВСУ в Донецке

Военный корреспондент из Франции Кристель Неан попала под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка. О случившемся пишет Donbass Insider.

Корпус снаряда, который прилетел по Донецку со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

Один человек погиб от осколочного ранения в Донецке. Фото © Telegram / Donbass Insider

Машина военкора из Франции после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Donbass Insider

"Я живая, да. Моя машина умерла", — приводит телеграм-канал слова журналистки и публикует сделанные ею снимки в месте попадания снарядов.

Француженка стала очевидцем гибели одного из местных жителей, получившего осколочное ранение. Также на кадрах — разрушенное здание, крыша которого пробита и дымится после атаки ВСУ, искорёженный автомобиль и корпус украинского снаряда.