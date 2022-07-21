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Опубликовано 21 июля 2022, 15:48

Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание "бездны ядерной войны"

Западу, России и Украине необходимо договориться о прекращении конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что в ином случае государства ждёт "бездна ядерной войны".

"Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине. Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше", — сказал он в интервью информационному агентству France-Presse.

По словам белорусского лидера, нет необходимости идти дальше, ведь там только "бездна ядерной войны". При этом он подчеркнул, что украинским властям следует "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что они никогда не будут угрожать России".

Лукашенко назвал главное условие для прекращения конфликта на Украине
Лукашенко назвал главное условие для прекращения конфликта на Украине

А ранее Лукашенко заявлял, что внутренние причины для обострения отношений с Россией складывались на Украине на протяжении последних лет. По словам белорусского лидера, в числе этих причин — ограничение использования русского языка, оскорбления и "демонизация" руководства РФ.

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