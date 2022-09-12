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12 сентября, 11:31

Путин заявил о сохраняющемся в РФ приоритете макроэкономической стабильности

При подготовке бюджета России важно сохранение макроэкономической стабильности, а не "подушка безопасности" в условиях дедолларизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно же, наш приоритет — это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости", — сказал глава государства.

Путин обратил внимание на идущие споры о том, куда нужно направить больше средств или больше сэкономить и создать "подушку безопасности".

"Как её создавать и что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации", — добавил президент страны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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