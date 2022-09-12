НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 сентября, 11:38

Путин заявил о необходимости создать условия для дальнейшей перестройки экономики РФ

Существует необходимость в формировании всех условий для структурной перестройки российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания по экономическим вопросам он подчеркнул, что при обсуждении бюджетных проектировок на 20232025 годы в приоритете нацеленность на развитие и реализацию нацпроектов в интересах граждан.

"При этом нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или, так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест", — сказал Путин.

Путин назвал стабильной ситуацию на российском рынке труда

Путин назвал стабильной ситуацию на российском рынке труда

Ранее Владимир Путин заявил о сохраняющемся в РФ приоритете макроэкономической стабильности. Именно это важно, подчеркнул президент, а не "подушка безопасности" в условиях дедолларизации.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров