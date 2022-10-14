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14 октября, 07:37

Путин заявил об активных усилиях стран СНГ для перехода на расчёты в нацвалютах

Страны СНГ активно ищут возможности для перехода на расчёты в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Содружества в Астане.

"Активизирована совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического и финансового суверенитета. В частности, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчётах между странами Содружества на национальные валюты", — пояснил он.

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Напомним, сегодня в Астане начался саммит глав государств СНГ. Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан накануне, чтобы также принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и заявил, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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