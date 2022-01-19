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Инфекционист Вознесенский раскритиковал заявление об уникальном поведении "омикрона" в РФ

По словам врача, мнение о том, что граждане РФ переносят коронавирусную инфекцию как-то иначе, сомнительно и не выдерживает критики.

19 января, 08:49

Фото © Pexels

Говорить об "уникальности" поведения нового штамма коронавируса "омикрон" в России неверно. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Каждый случай болезни индивидуален, и у каждого случая есть свои особенности как по генетике, как по образу жизни, так и по сопутствующим заболеваниям. Поэтому говорить, что в России глобально другие случаи болезни, отнюдь не верно", — подчеркнул специалист.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова допустила, что "омикрон" в России поведёт себя иначе, в том числе из-за особенностей питания и климата. По мнению Вознесенского, это заявление не выдерживает критики.

"Мне кажется, что сама предпосылка, что граждане РФ переносят коронавирусную инфекцию как-то по-другому, несколько уже сомнительна и не выдерживает критики. Второй момент — не бывает двух одинаково болеющих людей", — заключил врач-инфекционист.

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Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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