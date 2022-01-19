Администрация Байконура предупредила об угрозе теракта в городе

В казахстанском Байконуре до 3 февраля продлён повышенный (синий) уровень террористической опасности из-за информации от правоохранительных органов о возникновении угрозы совершения теракта. Такие данные следуют из сообщения пресс-службы администрации города.

"В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения председателем антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации Константином Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток <...> до 3 февраля", — указывается в релизе.

Отмечается, что правоохранительные органы и Администрация Байконура принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и государства. В то же время жителям рекомендуется в общественных местах обращать внимание на внешний вид окружающих, странности в их поведении, а также на брошенные автомобили и подозрительные предметы.