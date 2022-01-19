Администрация Байконура предупредила об угрозе теракта в городе
Продлён повышенный уровень террористической опасности. Правоохранительные органы и власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности общества и государства.
Сотрудник полиции на стартовом комплексе космодрома Байконур © ТАСС / Dmitri Lovetsky
В казахстанском Байконуре до 3 февраля продлён повышенный (синий) уровень террористической опасности из-за информации от правоохранительных органов о возникновении угрозы совершения теракта. Такие данные следуют из сообщения пресс-службы администрации города.
"В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения председателем антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации Константином Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток <...> до 3 февраля", — указывается в релизе.
Отмечается, что правоохранительные органы и Администрация Байконура принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и государства. В то же время жителям рекомендуется в общественных местах обращать внимание на внешний вид окружающих, странности в их поведении, а также на брошенные автомобили и подозрительные предметы.
Вместе с тем следует обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, оказывать им содействие, а также относиться к их повышенному вниманию с пониманием и терпением. Кроме того, гражданам рекомендуется не брать у незнакомцев свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и иные сомнительные предметы даже на временное хранение или транспортировку. "При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать, не пользоваться средствами мобильной и радиосвязи, электромагнитное излучение которых может спровоцировать взрыв", — указали в пресс-службе.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. По данным МВД, в общей сложности было выставлено 70 круглосуточных блокпостов. В Байконуре ограничения для жителей были введены до 19 января.
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