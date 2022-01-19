В Москве началось прощание с телеведущим Михаилом Зеленским
Журналист скончался 11 января во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет.
Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов
В Москве в ритуальном зале Троекуровского кладбища началась гражданская панихида по журналисту и телеведущему Михаилу Зеленскому. Лайф публикует фото с места прощания.
Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов
Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов
Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов
Напомним, Михаил Зеленский умер 11 января во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет. Посольство РФ назвало причиной смерти телеведущего остановку сердца. Позже медики уточнили, что Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Коллеги журналиста назвали смерть Зеленского страшной потерей для телевидения.
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