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В Москве началось прощание с телеведущим Михаилом Зеленским

Журналист скончался 11 января во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет.

19 января, 08:48
<p>Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве в ритуальном зале Троекуровского кладбища началась гражданская панихида по журналисту и телеведущему Михаилу Зеленскому. Лайф публикует фото с места прощания.

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото © LIFE / Павел Баранов

Напомним, Михаил Зеленский умер 11 января во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет. Посольство РФ назвало причиной смерти телеведущего остановку сердца. Позже медики уточнили, что Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Коллеги журналиста назвали смерть Зеленского страшной потерей для телевидения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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