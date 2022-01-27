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Чем воюют армии Таджикистана и Киргизии на границе

Life.ru сравнил реальные военные возможности республик. На киргизско-таджикской границе продолжаются бои, пограничники двух стран ведут взаимный огонь.

Опубликовано 27 января 2022, 19:07
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Фото © LIFE

Фото © LIFE

По последним данным, в новом конфликте Киргизии и Таджикистана число пострадавших с обеих сторон из-за столкновений достигает до 17 человек, из них 11 таджикистанских военных.

По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, Киргизия и Таджикистан в рейтинге армий мира занимают 93-е и 99-е место соответственно. При этом военные бюджеты стран сильно отличаются. Если Таджикистан выделяет на оборону 78 млн в долларовом эквиваленте, то Киргизия — только $20 млн.

Что касается реальных военных сил, то здесь расклад примерно равный. Таджикистан превосходит своих соседей по количеству танков и ракетных установок. А вот авиация обеих стран развита слабо. На двоих лишь один транспортный самолёт и восемь атакующих вертолётов. За отсутствием выхода к морю флота ни у Киргизии, ни у Таджикистана нет. Подробнее — в инфографике Лайфа.

Пылающая граница: как начался военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном и к чему может привести
Пылающая граница: как начался военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном и к чему может привести
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Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков
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